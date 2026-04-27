Москва27 апрВести.Устроившему стрельбу на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, на котором присутствовал американский президент Дональд Трамп, может грозить пожизненное лишение свободы. Об этом заявил на пресс-конференции исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш.
Он отметил, что 31-летнему жителю штата Калифорния Коулу Томасу Аллену предъявлено три обвинения.
Министерство юстиции предъявило обвинения по трем пунктам в федеральном суде округа [Колумбия] Коулу Томасу Аллену. Первый пункт - попытка убийства президента США. За данное преступление предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключенияподчеркнул Бланш
Также Аллену вменяется перевозка огнестрельного оружия через границы штатов и его применение.
При этом прокурор округа Колумбия Джанин Пирро заявила, что по ходу следствия могут быть предъявлены дополнительные обвинения.
Инцидент произошел 25 апреля в отеле Washington Hilton во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов при Белом доме с участием членов американской администрации. В результате пострадал один из сотрудников Секретной службы. Стрелявший был задержан.