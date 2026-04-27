Обвиняемому в покушении на Трампа грозит пожизненное заключение

Стрелявшему на приеме с участием Трампа грозит пожизненное заключение Обвиняемому в покушении на Трампа грозит пожизненное заключение

Москва27 апр Вести.Устроившему стрельбу на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, на котором присутствовал американский президент Дональд Трамп, может грозить пожизненное лишение свободы. Об этом заявил на пресс-конференции исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш.

Он отметил, что 31-летнему жителю штата Калифорния Коулу Томасу Аллену предъявлено три обвинения.

Министерство юстиции предъявило обвинения по трем пунктам в федеральном суде округа [Колумбия] Коулу Томасу Аллену. Первый пункт - попытка убийства президента США. За данное преступление предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения подчеркнул Бланш

Также Аллену вменяется перевозка огнестрельного оружия через границы штатов и его применение.

При этом прокурор округа Колумбия Джанин Пирро заявила, что по ходу следствия могут быть предъявлены дополнительные обвинения.

Инцидент произошел 25 апреля в отеле Washington Hilton во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов при Белом доме с участием членов американской администрации. В результате пострадал один из сотрудников Секретной службы. Стрелявший был задержан.