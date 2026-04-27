В США устанавливают мотивы стрельбы на приеме с главой Белого дома

Мотивы стрелявшего на приеме с Трампом еще предстоит установить В США устанавливают мотивы стрельбы на приеме с главой Белого дома

Москва27 апр Вести.Сотрудникам американских правоохранительных органов еще предстоит установить все мотивы стрелявшего на приеме с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом рассказал исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш, его слова приводит РИА Новости.

Известно, что он нацеливался на президента Трампа​​​. Но над пониманием дополнительных мотивов будут работать ФБР и правоохранители сообщил Бланш

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт расценила инцидент со стрельбой на торжественном ужине, где присутствовали президент США Дональд Трамп и представители его администрации, как попытку покушения на их жизни.

Уровень безопасности на торжественном ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме, где присутствовал президент США Дональд Трамп и произошла стрельба, был признан недостаточным.