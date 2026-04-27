Москва27 апрВести.Сотрудникам американских правоохранительных органов еще предстоит установить все мотивы стрелявшего на приеме с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом рассказал исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш, его слова приводит РИА Новости.
Известно, что он нацеливался на президента Трампа. Но над пониманием дополнительных мотивов будут работать ФБР и правоохранителисообщил Бланш
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт расценила инцидент со стрельбой на торжественном ужине, где присутствовали президент США Дональд Трамп и представители его администрации, как попытку покушения на их жизни.
Уровень безопасности на торжественном ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме, где присутствовал президент США Дональд Трамп и произошла стрельба, был признан недостаточным.