WP: Белый дом не обеспечил должный уровень безопасности на ужине с Трампом

Белый дом не обеспечил должный уровень безопасности на ужине с Трампом WP: Белый дом не обеспечил должный уровень безопасности на ужине с Трампом

Москва27 апр Вести.Уровень безопасности на торжественном ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме, где присутствовал президент США Дональд Трамп и произошла стрельба, был признан недостаточным.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

В публикации отмечается, что на приеме в отеле Washington Hilton администрация Трампа задействовала значительно менее строгие меры защиты, чем те, что обычно применяются на встречах с участием высокопоставленных государственных чиновников.

Авторы материала пояснили, что мероприятиям, предполагающим присутствие большого количества должностных лиц, в США традиционно присваивается статус безопасности "национального уровня". Однако данному приему в отеле Washington Hilton такой статус присвоен не был, что повлекло за собой упрощение протоколов охраны.

По информации издания, Коул Томас Аллен, совершивший нападение, впоследствии высмеял принятые меры предосторожности. Злоумышленник также высказал мнение, что при существующем уровне контроля иранские агенты могли бы без каких-либо сложностей доставить в здание опасное вооружение.

Инцидент со стрельбой произошел во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, который Трамп впервые решил посетить за свои два президентских срока. Американский лидер заявил, что он сам и члены его кабинета находятся в безопасности, а предполагаемый стрелок задержан. Власти официально назвали имя подозреваемого - Коул Томас Аллен.