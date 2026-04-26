Трамп упрекнул отель Hilton в слабой защите после инцидента со стрельбой

Трамп пожаловался на небезопасность отеля Hilton, где произошла стрельба Трамп упрекнул отель Hilton в слабой защите после инцидента со стрельбой

Москва26 апр Вести.Президент США Дональд Трамп указал на то, что площадка отеля Hilton в Вашингтоне, где во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома мужчина открыл огонь, была плохо защищена.

Об этом он заявил на пресс-конференции после сорванного из-за стрельбы мероприятия. Трансляция выступления лидера Соединенных Штатов велась на официальном YouTube-канале американской администрации.

Я скажу, что, знаете ли, это не особенно безопасное здание сказал Трамп

Он подчернил, что произошедшая ситуация подтверждает необходимость строительства Бального зала в Белом доме со всеми необходимыми требованиями безопасности.

Ранее сообщалось, что ужин с участием Трампа был прерван из-за стрельбы. По данным газеты New York Post, нападавшего зовут Коул Томас Аллен, ему 31 год, живет в штате Калифорния. В настоящее время он находится под стражей. При задержании подозреваемый был вооружен дробовиком.

Мероприятие будет перенесено на новую дату, которую объявят в течение 30 дней.

Как заметил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов, инцидент произошел в том же отеле, у входа в который в 1981 году было совершено покушение на 40-го президента США (1981–1989 гг.) Рональда Рейгана.