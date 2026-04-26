Богданов: стрельба на ужине с Трампом случилась там же, где и стрельба в Рейгана

Богданов: место стрельбы на ужине прессы США выбрали то же, что и в 1981 году Богданов: стрельба на ужине с Трампом случилась там же, где и стрельба в Рейгана

Москва26 апр Вести.Стрельба на ужине ассоциации корреспондентов произошла в том же отеле Washington Hilton Hotel, где в 1981 году состоялось покушение на Рональда Рейгана. Об этом напомнил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в мессенджере MAX.

Покушение на экс-президента США Рональда Рейгана произошло 30 марта 1981 года - через 2 месяца после его вступления в должность. 40-й президент и трое его сопровождающих были ранены при входе в отель Washington Hilton Hotel.

Стрельба на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома с участием Дональда Трампа была в том же отеле Washington Hilton Hotel, где 30 марта 1981 года произошло покушение на Рональда Рейгана сообщил он

Ужин ассоциации прессы Белого дома, где присутствовал президент США Дональд Трамп был прерван из-за ЧП, которому предшествовал громкий звук. Сейчас глава Белого дома находится в безопасности.