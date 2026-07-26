Богданов: Трамп сказал апрельскую фразу на ужине ассоциации прессы Белого дома Богданов: на ужине ассоциации прессы Белого дома Трамп повторил апрельскую фразу

Москва26 июл Вести.Президент США Дональд Трамп на втором ужине ассоциации прессы Белого дома сказал ту же фразу, что и на первом ужине, в апреле.

Об этом сообщил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в MAX.

Он вспомнил, что первый ужин ассоциации прессы Белого дома был сорван попыткой покушения на Трампа.

"Как и мое президентство, второй раз всегда лучше. А третий раз будет еще лучше". Этой фразой Дональд Трамп начал выступление на ужине ассоциации прессы Белого дома. Втором по счету. Первый весной был сорван попыткой покушения на президента США отметил журналист

Ужин ассоциации прессы Белого дома, который проходил в апреле, был прерван из-за ЧП. Сообщалось, до того как всех увела охрана, был слышен громкий звук. Прием должен был стать для главы Белого дома первым за два его президентских срока.