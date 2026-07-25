Москва25 июл Вести.Президент США Дональд Трамп на ежегодном ужине корреспондентов Белого дома пожаловался на то, насколько сильно полнят людей бронежилеты.

Гала-вечер корреспондентов является ежегодным событием в календаре Вашингтона уже более века и собирает средства на стипендии для журналистов, а также отмечает свободу прессы, гарантированную Первой поправкой к Конституции США.

24 июля состоялся второй ужин ассоциации​​​. Изначально мероприятие должно было пройти 25 апреля, но было отменено в тот же вечер после того, как мужчина попытался прорваться через контрольно-пропускной пункт и выстрелил из дробовика возле бального зала, где Трамп и члены его кабинета занимали свои места.

Как пишет Reuters, Трамп, чья администрация часто конфликтовала с прессой, начал с того, что в основном поддержал теплый и непринужденный тон вечера.

Но большая часть речи, которая длилась более часа, была посвящена критике политических его противников и повторению часто повторяющихся тем и нападок с его политических митингов.

Следуя традиции, Трамп прервал свою речь несколькими шутками, сказав журналистам:

Я знаю, что было непросто найти обувь, подходящую к бронежилету, который многие не хотели надевать, потому что они скорее умрут, чем будут выглядеть на 20 фунтов тяжелее (около 9 килограммов - прим. ред.)

Американский лидер припомнил случай, когда он сам примерял бронежилет. Его помощники отметили, что он выглядит так, будто набрал почти десять килограммов.