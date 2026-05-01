Трамп объяснил отказ носить бронежилет после покушения тем, что он его полнит

"Смогу ли выдержать": Трамп объяснил нежелание носить бронежилет после покушения Трамп объяснил отказ носить бронежилет после покушения тем, что он его полнит

Москва1 мая Вести.Президент США Дональд Трамп высказался об отношении к ношению бронежилета, отметив, что это может негативно отразиться на его внешнем виде.

Соответствующее заявление американской лидер сделал, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете. Трансляция размещена на YouTube-канале Белого дома.

На мероприятии представители прессы поинтересовались у главы государства, планирует ли он усилить меры безопасности после недавнего инцидента со стрельбой. В ответ Трамп заявил, что доволен работой Секретной службы.

Не знаю, смогу ли я выдержать то, что буду выглядеть на 20 фунтов (примерно 9 кг – прим. ред.) тяжелее добавил политик

Кроме того, президент Соединенных Штатов подчеркнул, что не испытывает беспокойства по поводу возможных покушений на его жизнь.

Я об этом не думаю. Если бы думал, то работал бы не так эффективно сказал Трамп

Он также ответил на вопрос о результатах баллистической экспертизы, которая должна была установить, чья пуля попала в бронежилет одного из сотрудников охраны.

Ну, они (специалисты по баллистической экспертизе – прим. ред.) сказали, что это не было дружественным огнем добавил американский лидер

Инцидент со стрельбой произошел 25 апреля в центре Вашингтона в гостинице Washington Hilton на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме. На мероприятии присутствовали высокопоставленные лица американской администрации. Трамп посетил это мероприятие впервые за время своего президентства.

В какой-то момент в зале раздались выстрелы, после чего всех присутствующих, включая президента и его супругу Меланию, эвакуировали. Подозреваемого задержали на месте, в результате этой операции один из агентов Секретной службы получил ранение. Позднее стало известно, что стрельбу из дробовика устроил 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен.

Ему были предъявлены обвинения в попытке покушения на жизнь главы государства, незаконной транспортировке оружия и боеприпасов, а также в применении огнестрельного оружия при совершении преступления.

Исполняющий обязанности министра юстиции США Тодд Бланш заявил, что подозреваемому может грозить пожизненное заключение.