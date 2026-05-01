Москва1 маяВести.Президент США Дональд Трамп высказался об отношении к ношению бронежилета, отметив, что это может негативно отразиться на его внешнем виде.
Соответствующее заявление американской лидер сделал, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете. Трансляция размещена на YouTube-канале Белого дома.
На мероприятии представители прессы поинтересовались у главы государства, планирует ли он усилить меры безопасности после недавнего инцидента со стрельбой. В ответ Трамп заявил, что доволен работой Секретной службы.
Не знаю, смогу ли я выдержать то, что буду выглядеть на 20 фунтов (примерно 9 кг – прим. ред.) тяжелеедобавил политик
Кроме того, президент Соединенных Штатов подчеркнул, что не испытывает беспокойства по поводу возможных покушений на его жизнь.
Я об этом не думаю. Если бы думал, то работал бы не так эффективносказал Трамп
Он также ответил на вопрос о результатах баллистической экспертизы, которая должна была установить, чья пуля попала в бронежилет одного из сотрудников охраны.
Ну, они (специалисты по баллистической экспертизе – прим. ред.) сказали, что это не было дружественным огнемдобавил американский лидер
Инцидент со стрельбой произошел 25 апреля в центре Вашингтона в гостинице Washington Hilton на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме. На мероприятии присутствовали высокопоставленные лица американской администрации. Трамп посетил это мероприятие впервые за время своего президентства.
В какой-то момент в зале раздались выстрелы, после чего всех присутствующих, включая президента и его супругу Меланию, эвакуировали. Подозреваемого задержали на месте, в результате этой операции один из агентов Секретной службы получил ранение. Позднее стало известно, что стрельбу из дробовика устроил 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен.
Ему были предъявлены обвинения в попытке покушения на жизнь главы государства, незаконной транспортировке оружия и боеприпасов, а также в применении огнестрельного оружия при совершении преступления.
Исполняющий обязанности министра юстиции США Тодд Бланш заявил, что подозреваемому может грозить пожизненное заключение.