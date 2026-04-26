Москва26 апрВести.Администрация президента США Дональда Трампа прорабатывает новые меры защиты американского лидера на публичных мероприятиях после стрельбы в здании отеля Washington Hilton. Об этом заявил телеканал Fox News.
В качестве новых мер безопасности упоминался защитный жилет.
В ходе обсуждений в Белом доме рассматривается вопрос о том, может ли Трампу понадобиться носить пуленепробиваемый жилет на будущих публичных мероприятияхуточнили в эфире телеканала
Инцидент со стрельбой произошел в ночь с 25 на 26 апреля. 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен ворвался в здание с дробовиком, пистолетом и ножом. Охране удалось его задержать.