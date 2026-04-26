Трамп после попытки покушения напомнил о новом бальном зале в Белом доме Трамп: ночная попытка покушения подтверждает необходимость нового бального зала

Москва26 апр Вести.Строительство нового бального зала на территории Белого дома необходимо для того, чтобы не допустить таких случаев, как стрельба в отеле Washington Hilton. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

На своей странице в социальной сети Truth Social американский лидер поделился еще одним комментарием после случая со стрельбой в здании на ужине с его участием.

Этого события никогда бы не произошло при наличии строго секретного бального зала, который сейчас строится в Белом доме… Несмотря на свою красоту, он будет оснащен всеми возможными средствами безопасности высшего уровня написал Трамп

Стрельбу в отеле Washington Hilton устроил 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен. В это время в здании проходил ужин Трампа с представителями средств массовой информации.

Преступника задержали, при себе у него были дробовик, пистолет и нож. Мужчина предстанет перед судом 27 апреля.