Трамп напомнил об опасности профессии президента после стрельбы на ужине в отеле Трамп считает, что профессия президента очень опасна

Москва26 апр Вести.Президент США Дональд Трамп заявил после стрельбы во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием американского лидера, что его профессия очень опасна.

Об этом он сказал во время общения с прессой после отмененного из-за стрельбы мероприятия.

Я думаю, что она очень опасная. Никто мне не говорил, что это такая опасная профессия. Если бы [госсекретарь США] Марко [Рубио] мне сказал, может быть, я бы и не баллотировался отметил Трамп

Ранее сообщалось, что ужин с участием Трампа в отеле Hilton в Вашингтоне был прерван из-за стрельбы. Согласно сведениям газеты New York Post, нападавшего зовут Коул Томас Аллен, ему 31 год, живет в штате Калифорния. В настоящее время он находится под стражей.

При задержании подозреваемый был вооружен несколькими единицами оружия, в том числе дробовиком.