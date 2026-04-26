Москва26 апрВести.Президент США Дональд Трамп заявил после стрельбы во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием американского лидера, что его профессия очень опасна.
Об этом он сказал во время общения с прессой после отмененного из-за стрельбы мероприятия.
Я думаю, что она очень опасная. Никто мне не говорил, что это такая опасная профессия. Если бы [госсекретарь США] Марко [Рубио] мне сказал, может быть, я бы и не баллотировалсяотметил Трамп
Ранее сообщалось, что ужин с участием Трампа в отеле Hilton в Вашингтоне был прерван из-за стрельбы. Согласно сведениям газеты New York Post, нападавшего зовут Коул Томас Аллен, ему 31 год, живет в штате Калифорния. В настоящее время он находится под стражей.
При задержании подозреваемый был вооружен несколькими единицами оружия, в том числе дробовиком.