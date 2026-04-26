Соловьёв: действительно, быть президентом США – очень опасная работа

Соловьёв согласился со словами Трампа об опасности работы президентом Соловьёв: действительно, быть президентом США – очень опасная работа

Москва26 апр Вести.Владимир Соловьёв согласился со словами американского лидера Дональда Трампа, что работа президентом очень опасная, сообщает ИС "Вести".

В качестве аргумента журналист обратился к последним данным Бюро статистики труда США.

Считается самой опасной профессией в Соединенных Штатах профессия лесоруба… По свежим данным бюро статистики, у них 110 смертей на 100 тысяч работников, это в 33 раза выше среднего по стране… А вот вероятность погибнуть американского президента в разы выше. Из 46 президентов 8 умерли на посту: четверо убиты, четверо умерли своей смертью, – это почти каждый пятый. А с учетом попыток покушения больше четверти президентов [находятся] под прицелом сказал Соловьёв

Общаясь с прессой после отмененного из-за стрельбы ужина ассоциации корреспондентов Белого дома, Трамп заявил, что его профессия очень опасна.

Вечером в субботу, 25 апреля, в отеле Washington Hilton на приеме представителей СМИ с участием президента США произошла стрельба, в настоящее время подозреваемый задержан. Во время инцидента никто не пострадал.

По информации американских СМИ, стрелявшим оказался Коул Томас Аллен, который работает учителем в Калифорнии. Аллен окончил Калифорнийский технологический институт со степенью в области машиностроения.