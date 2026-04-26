Дробницкий: стрелявший на приеме с Трампом мог быть радикализован через соцсети

Назван возможный мотив покушения на Трампа Дробницкий: стрелявший на приеме с Трампом мог быть радикализован через соцсети

Москва26 апр Вести.Стрелявший на приеме с лидером США Дональдом Трампом мог быть радикализован через социальные сети. Такое мнение высказал публицист, политолог-международник Дмитрий Дробницкий в интервью ИС "Вести".

Стрелки-одиночки, пытающиеся убить первых лиц государства, в Соединенных Штатах явление нередкое, отметил он.

В данном случае действительно очень похоже все на неуравновешенного американского гражданина, который, как водится, вот в этой вот очень поляризованной, очень в такой накаленной атмосфере политической в Соединенных Штатах, мог и через социальные сети быть просто радикализован и начать вынашивать план… В Соединенных Штатах стрелки-одиночки и в школах, и в попытке убить первых лиц государства – дело, увы, нередкое, имеющее очень-очень долгую и недобрую традицию высказал свою точку зрения Дробницкий

Вечером в субботу, 25 апреля, в отеле Washington Hilton на приеме Ассоциации корреспондентов произошла стрельба, в настоящее время подозреваемый задержан. Во время инцидента никто не пострадал, Трамп с первой леди США находятся в безопасности.

По информации американских СМИ, стрелявшим оказался Коул Томас Аллен, который работает учителем в Калифорнии. Аллен окончил Калифорнийский технологический институт со степенью в области машиностроения.