CNN: стрелявший на приеме с Трампом работал учителем в Калифорнии

Стрелявший на приеме с Трампом оказался учителем из Калифорнии, сообщают СМИ CNN: стрелявший на приеме с Трампом работал учителем в Калифорнии

Москва26 апр Вести.Стрелявший на приеме с лидером США Дональдом Трампом Коул Томас Аллен оказался учителем из Калифорнии. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники.

По информации телеканала, Аллен окончил Калифорнийский технологический институт со степенью в области машиностроения. Несколько лет назад он стал местной знаменитостью, после того как разработал прототип аварийного тормоза для инвалидных колясок, также он занимался разработкой видеоигр.

В публикации отмечается, что в октябре 2024 года он пожертвовал 25 долларов на избирательную кампанию Камалы Харрис.

Ранее сообщалось, что ужин ассоциации прессы Белого дома в отеле Hilton с участием Трампа был прерван из-за стрельбы. В настоящее время стрелок задержан. Президент США Дональд Трамп находится в безопасности.

Президент Ассоциации корреспондентов Белого дома Вэйцзя Цзян заявила, что, несмотря на недавнюю стрельбу, ужин для журналистов Белого дома "возобновится в ближайшее время".