Москва26 апр Вести.Стрельба в отеле Washington Hilton во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп, не была подстроена американским лидером. Такое мнение ИС "Вести" высказал политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, на текущий момент американская политика настолько расколота и поляризована, что в любом событии будут искать некий тайный план.

Сейчас я думаю, что тоже появится огромное количество теорий о том, что Трамп якобы это все подстроил для того, чтобы поднять свой рейтинг. Ну вот, хотя как бы всем очевидно, что, конечно, рейтинг Трампа не поднимут … Есть объективные причины, которые сейчас негативным образом влияют на уровень популярности Трампа – это авантюра в Иране, которая крайне негативно воспринимается 70% американцев, ну и сопутствующие экономические проблемы с ростом цен на топливо, со взлетом инфляции и тому подобное. Поэтому здесь я думаю, что, конечно, как бы я сомневаюсь в том, что это все было заранее подстроено, спланировано. И я не думаю, что это как-то поможет Трампу в связи с его рейтингами сказал Дудаков

Вечером в субботу, 25 апреля, в отеле Washington Hilton на приеме Ассоциации корреспондентов произошла стрельба, в настоящее время подозреваемый задержан. Во время инцидента никто не пострадал. По информации американских СМИ, стрелявшим оказался Коул Томас Аллен, который работает учителем в Калифорнии.