Политолог Дудаков не исключает украинский след в стрельбе в отеле Hilton Дудаков: нельзя исключать украинский след в стрельбе в отеле Hilton

Москва26 апр Вести.Политолог-американист Малек Дудаков не исключает украинский след в стрельбе в отеле Washington Hilton во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил ИС "Вести".

По его словам, преступник, устроивший стрельбу, намеревался достать либо до самого президента США Дональда Трампа, либо до его ближайшего окружения.

Безусловно, украинский след я бы не исключал. Тем более, как мы помним, в рамках второго покушения на Трампа принимал участие персонаж Райан Раут, который какое-то время … был на Украине и помогал там запрещенному в России движению "Азов" (экстремистское объединение, запрещенное в РФ по решению Минюста) … Сейчас, я думаю, что в рамках этого покушения вряд ли мы нечто подобное увидим. А то, что в будущем, конечно, этого исключать нельзя, это сто процентов сказал политолог

Ранее Малек Дудаков заявил, что в предстоящий электоральный цикл 2026 года произойдет немало попыток убийств американских политиков и кандидатов на выборах разного уровня.