Политолог Бортник: ЧП на приеме с Трампом негативно отразится на поддержке Киева

Политолог Бортник: стрельба на приеме с Трампом ударит по поддержке Киева Политолог Бортник: ЧП на приеме с Трампом негативно отразится на поддержке Киева

Москва28 апр Вести.Стрельба на приеме с участием президента США Дональда Трампа может негативно отразиться на поддержке Украины. Такое мнение выразил украинский политолог Руслан Бортник.

В эфире своего канала на YouTube Бортник отметил, что в Штатах пресса "пестрит" данными о том, что стрелявший симпатизировал Украине, а также отправлял деньги в поддержку ВСУ.

Я не думаю, что это радикально повлияет, конечно, на отношение Трампа к Украине, но сохранит высокий уровень скрытого негатива в отношении Украины считает политолог

Тот факт, что противники американского лидера высказываются в поддержку Украины, только ухудшит отношение Трампа к Киеву, считает Бортник. По его мнению, такая ассоциация создаст дополнительный фон недоверия.

Стрельба произошла 25 апреля в отеле Washington Hilton во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов при Белом доме с участием Трампа и членов американской администрации. В результате пострадал один из сотрудников Секретной службы. Стрелявшим оказался 31-летний Коул Томас Аллен, его задержали.

Как писала газета New York Post, изучив посты Аллена в соцсетях, он критиковал американские власти за отказ от поддержки Украины.