Atlantic: стрельба на приеме у Трампа вскрыла недостатки охраны Atlantic: инцидент на ужине Трампа обнажил проблемы с безопасностью

Москва27 апр Вести.Стрельба, произошедшая на ужине с участием президента США Дональда Трампа в Вашингтоне, выявила серьезные изъяны в системе безопасности — в частности, в отношении "не очень значимых гостей". Об этом сообщает журнал The Atlantic.

По мнению бывшего председателя совета директоров Goldman Sachs Ллойда Бланкфейна, если бы злоумышленника не удалось быстро задержать, многие высокопоставленные чиновники оказались бы в реальной опасности.

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Показательным примером стала ситуация с министром здравоохранения США Робертом Кеннеди-младшим: его одновременно охраняли трое сотрудников спецслужб, тогда как его супруга в это время шла рядом совершенно без какого-либо сопровождения.

Ранее Трамп признался, что сам задержал собственную эвакуацию во время стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, так как хотел лично разобраться в происходящем и тем самым осложнил работу охраны.

Инцидент произошел 25 апреля в отеле Washington Hilton. Стрельбу открыл 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен. Его задержали на месте, однако при этом один из агентов Секретной службы получил ранение. Трампа и его супругу Меланию эвакуировали. Судебное заседание по делу подозреваемого запланировано на 27 апреля.