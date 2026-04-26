Стрелявший на приеме с участием Трампа мужчина предстанет перед судом 27 апреля

Суд по делу ЧП со стрельбой на приеме с участием Трампа начнется 27 апреля Стрелявший на приеме с участием Трампа мужчина предстанет перед судом 27 апреля

Москва26 апр Вести.Мужчина, подозреваемый в стрельбе на организованном Ассоциацией корреспондентов Белого дома ужине с участием президента США Дональда Трампа, предстанет перед судом в понедельник, 27 апреля.

Об этом на пресс-конференции сообщила Жанин Пирро — федеральный прокурор округа Колумбия, штат Вашингтон (где расположен отель Washington Hilton, ставший местом преступления). Ее словам приводит РИА Новости.

Мы знаем, что он был вооружен дробовиком, когда пробежал через тот контрольно-пропускной пункт сказала она

Она добавила, что у задержанного злоумышленника также были изъяты ножи и пистолет.

Ранее на организованной после инцидента пресс-конференции глава Белого дома заявил, что открывший огонь на мероприятии имел при себе несколько единиц оружия.

Трамп допустил, что именно он был главной целью подозреваемого в преступлении.

До этого на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, проходившем в гостинице Washington Hilton в присутствии американского лидера, раздались похожие на выстрелы звуки.

Американского лидера и сопровождавших его представителей администрации Белого дома экстренно вывели из зала. При этом в момент эвакуации Трамп оступился. Мероприятие перенесено на новую дату, которая будет определена в течение месяца.

Гости приема, в котором президент США участвовал вместе с супругой Меланией Трамп, рассказали агентству Associated Press, что слышали похожие на выстрелы звуки не менее пяти раз.

Подозреваемый в стрельбе ранен при задержании, сообщила Секретная служба США. Интернет-портал Axios узнал, что вооруженный дробовиком мужчина выстрелил в одного из сотрудников Секретной службы, офицер ранен. Оба пострадавших госпитализированы.

Глава Белого дома в результате инцидента не пострадал. По требованию правоохранительных органов Трамп немедленно покинул центр Вашингтона.

Комментируя ситуацию, Трамп в соцсети Truth Social назвал вечер "насыщенным".

Газета New York Post написала, что злоумышленника зовут Коул Томас Аллен, ему 31 год, он является жителем штата Калифорния.

Журналист ИС "Вести" Валентин Богданов обратил внимание, что инцидент произошел в том же отеле, у входа в который в 1981 году было совершено покушение на 40-го президента США (1981–1989 гг.) Рональда Рейгана.