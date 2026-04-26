AP: Трамп и Вэнс не пострадали при стрельбе на ужине пресс-пула Белого дома

Трамп не пострадал в результате ЧП со стрельбой на приеме в центре Вашингтона AP: Трамп и Вэнс не пострадали при стрельбе на ужине пресс-пула Белого дома

Москва26 апр Вести.Американской лидер Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс не пострадали в результате инцидента со стрельбой на торжественном приеме в центре Вашингтона, передает агентство Associated Press, ссылаясь на источники.

Американский лидер отреагировал на произошедшее размещенным в соцсети Truth Social постом.

Стрелявший задержан, я рекомендовал: "пусть все идет своим чередом" написал Трамп

Вечером 25 апреля на организованном Ассоциацией корреспондентов Белого дома в гостинице Washington Hilton, где присутствовал президент США Дональд Трамп, раздались похожие на выстрелы звуки.

Телеканал CNN добавил, что после этого сотрудники Секретной службы бросились к сцене, а гостям приказали спрятаться под столами. Главу государства и сопровождавших его официальных лиц эвакуировали с места происшествия.

Позднее пресс-пул Белого дома со ссылкой на Секретную службу проинформировал о задержании подозреваемого в стрельбе.