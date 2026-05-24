Москва24 маяВести.Президент США Дональд Трамп и другие находившиеся под охраной лица не пострадали в результате перестрелки рядом с Белым домом в Вашингтоне, американский лидер продолжает свою работу.
Об этом сообщил пресс-секретарь и помощник президента Стивен Чун.
Президент Трамп работает в 20:00 (03.00 мск – прим. ред.). Не может остановиться и не остановитсянаписал он в соцсети Х
Он не уточнил, где именно сейчас находится глава американской администрации.
В свою очередь, Секретная служба США выступила с заявлением о том, что Трамп и другие охраняемые лица не пострадали при нападении на Белый дом.
Ранее сообщалось, что мужчина открыл огонь недалеко от территории резиденции американского лидера. Силовики применили оружие против стрелявшего и ранили его на подходе к контрольно-пропускному пункту рядом со зданием. Нападавший был доставлен в больницу, там он скончался.
По данным телеканала CNN, при перестрелке также пострадал случайный прохожий.