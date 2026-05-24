Трамп прокомментировал стрельбу возле Белого дома Трамп поблагодарил Секретную службу за действия во время стрельбы у Белого дома

Москва24 мая Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поблагодарил сотрудников Секретной службы США и правоохранительных органов за действия, предпринятые во время стрельбы возле Белого дома. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Американский лидер подтвердил, что подозреваемый был ликвидирован агентами Секретной службы.

Благодарим нашу замечательную Секретную службу и правоохранительные органы за быстрые и профессиональные действия, предпринятые этим вечером против вооруженного человека возле Белого дома написал Трамп

Ранее стало известно, что в окрестностях Белого дома в Вашингтоне раздались похожие на выстрелы звуки. Как сообщалось, прозвучало несколько десятков выстрелов. Позже телеканал CNN заявил, что подозреваемый в стрельбе умер в больнице после столкновения с силовиками.

По информации американских СМИ, подозреваемый идентифицирован как 21-летний Насир Бест из штата Мэриленд, у него могли быть проблемы с психическим здоровьем.