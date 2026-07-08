Новак сообщил о введении полного запрета на экспорт дизтоплива из РФ

Правительство России ввело запрет на экспорт дизельного топлива Новак сообщил о введении полного запрета на экспорт дизтоплива из РФ

Москва8 июл Вести.Правительство России ввело меры для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке, включая ограничения на экспорт дизельного топлива. Об этом вице-премьер Александр Новак сообщил президенту России Владимиру Путину на совещании с членами правительства.

Новак заявил, что по поручению президента правительство приняло ряд решений для стабилизации внутреннего рынка. По его словам, загрузка действующих нефтеперерабатывающих заводов была увеличена до максимального уровня, а ранее накопленные объемы топлива направлены на рынок.

Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок сказал он

Кроме того, власти сократили сроки текущих ремонтов на предприятиях, перенесли плановые ремонты на более поздний период, а также задействовали возможности средних и малых нефтеперерабатывающих заводов.

Этим летом в России фиксируются перебои с поставками топлива. Ранее Новак объяснял их изменениями в логистике и отмечал, что для обеспечения внутреннего рынка уже применяется комплекс мер.

В частности, до 31 июля действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, а также ограничение на экспорт дизельного топлива для непроизводителей. Помимо этого, власти скорректировали правила биржевых торгов, чтобы сдержать рост цен и перераспределить объемы топлива.