Беляев сообщил о массовой атаке беспилотников на Нижнекамск

Нижнекамск подвергся массированной атаке дронов Беляев сообщил о массовой атаке беспилотников на Нижнекамск

Москва8 июл Вести.Утром в среду, 8 июля, город Нижнекамск в Татарстане подвергся масштабному удару беспилотников ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Радмир Беляев.

Дорогие нижнекамцы! Массовая атака БПЛА на наш район не прекращается написал Радмир Беляев

Градоначальник призвал жителей отнестись к предупреждению серьезно и соблюдать меры безопасности.

Сигнал об угрозе атаки БПЛА в Татарстане прозвучал в 03.28. Позже, в 07.30, Беляев сообщил, что угроза атаки снята, однако режим беспилотной опасности в республике продолжает действовать.