Москва20 июнВести.Угроза атаки БПЛА объявлена для городов Альметьевск, Бугульма, Елабуга, Лениногорск, Набережные Челны и Нижнекамск, сообщается в канале MAX правительства Татарстана.
Согласно данным Росавиации, в настоящее время в аэропортах Нижнекамска и Бугульмы действует запрет на полеты.
В Татарстане объявлена угроза атаки БПЛА на следующие города: Альметьевск, Бугульма, Елабуга, Лениногорск, Набережные Челны, Нижнекамскговорится в сообщении
Вместе с тем аналогичный режим был снят для городов Казань и Зеленодольск. Аэропорт Казани уже вернулся к работе в штатном режиме.