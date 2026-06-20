В шести городах Татарстана объявлена беспилотная опасность Угрозу БПЛА объявили в шести городах Татарстана

Москва20 июн Вести.Угроза атаки БПЛА объявлена для городов Альметьевск, Бугульма, Елабуга, Лениногорск, Набережные Челны и Нижнекамск, сообщается в канале MAX правительства Татарстана.

Согласно данным Росавиации, в настоящее время в аэропортах Нижнекамска и Бугульмы действует запрет на полеты.

В Татарстане объявлена угроза атаки БПЛА на следующие города: Альметьевск, Бугульма, Елабуга, Лениногорск, Набережные Челны, Нижнекамск говорится в сообщении

Вместе с тем аналогичный режим был снят для городов Казань и Зеленодольск. Аэропорт Казани уже вернулся к работе в штатном режиме.