Росавиация закрыла аэропорты Бугульмы и Нижнекамска из-за угрозы БПЛА Аэропорты Бугульмы и Нижнекамска прервали авиасообщение из-за угрозы БПЛА

Москва8 июл Вести.Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропортах Бугульмы и Нижнекамска на фоне объявленной воздушной тревоги из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в канале пресс-служба ведомства на платформе MAX

Ранее 8 июля на территории Татарстана была объявлена беспилотная опасность, после чего воздушная тревога из-за угрозы вражеской атаки сработала в Казани, Бугульме, Нижнекамске и некоторых других города республики.