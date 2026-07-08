Опасность атаки БПЛА объявлена в Татарстане и Чувашии

В Татарстане и Чувашии объявлена опасность атаки БПЛА Опасность атаки БПЛА объявлена в Татарстане и Чувашии

Москва8 июл Вести.Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Татарстана и Чувашии. Об этом сообщили республиканские главки МЧС России.

На территории Республики Татарстан введен режим "Беспилотная опасность". В Чувашской Республике объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны, примите меры личной безопасности говорится в каналах ведомств на платформе MAX

Ранее ночью 8 июля сообщалось, что на подлете к Москве силы противовоздушной обороны нейтрализовали 3 украинских БПЛА.