Москва25 маяВести.Воздушная тревога в связи с опасностью атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Чувашии и Пензенской области, предупредили региональные главки МЧС.
Режим "Беспилотная опасность" введен на территории Пензенской области. Интернет ограниченговорится в канале пензенского ГУ МЧС России в мессенджере MAX
Аналогичное предупреждение об опасности атаки БПЛА опубликовано чувашским республиканским главком МЧС.
Ранее в ночь на 25 мая воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах России, включая Ивановскую область и Мордовию.