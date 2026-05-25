Москва25 мая Вести.Воздушная тревога в связи с опасностью атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Чувашии и Пензенской области, предупредили региональные главки МЧС.

Режим "Беспилотная опасность" введен на территории Пензенской области. Интернет ограничен говорится в канале пензенского ГУ МЧС России в мессенджере MAX

Аналогичное предупреждение об опасности атаки БПЛА опубликовано чувашским республиканским главком МЧС.

Ранее в ночь на 25 мая воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах России, включая Ивановскую область и Мордовию.