Воздушная тревога из-за БПЛА объявлена в Татарстане и Чувашии

В Татарстане и Чувашии объявлена воздушная тревога Воздушная тревога из-за БПЛА объявлена в Татарстане и Чувашии

Москва18 апр Вести.На территории Татарстана и Чувашии объявлена тревога в связи с опасностью атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в республиканских ГУ МЧС России.

В Чувашской Республике объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны говорится в канале республиканского МЧС в мессенджере MAX

Похожее предупреждение о беспилотной опасности опубликовано татарстанским МЧС.

Ночью 18 апреля воздушная тревога действует в ряде регионов России, в том числе в Самарской, Псковской, Пензенской и Ленинградской областях.