Москва18 апрВести.На территории Татарстана и Чувашии объявлена тревога в связи с опасностью атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в республиканских ГУ МЧС России.
В Чувашской Республике объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительныговорится в канале республиканского МЧС в мессенджере MAX
Похожее предупреждение о беспилотной опасности опубликовано татарстанским МЧС.
Ночью 18 апреля воздушная тревога действует в ряде регионов России, в том числе в Самарской, Псковской, Пензенской и Ленинградской областях.