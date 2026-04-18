Москва18 апрВести.На территории Татарстана и Чувашии объявлена тревога в связи с опасностью атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в республиканских ГУ МЧС России.

В Чувашской Республике объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны

говорится в канале республиканского МЧС в мессенджере MAX

Похожее предупреждение о беспилотной опасности опубликовано татарстанским МЧС.

Ночью 18 апреля воздушная тревога действует в ряде регионов России, в том числе в Самарской, Псковской, Пензенской и Ленинградской областях.