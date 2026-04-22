Режим опасности БПЛА объявлен в Татарстане и Чувашии

Москва22 апр Вести.Режим "Беспилотная опасность" введен на территории Республики Татарстан. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном приложении МЧС России в мессенджере MAX.

Также в МЧС проинформировали, что режим беспилотной опасности вводится еще в одном субъекте РФ — Чувашии.

В период действия данного режима жителей и гостей региона призывают сохранять бдительность, а в случае обнаружения беспилотных летательных аппаратов незамедлительно сообщать об этом по телефону 112. Дополнительные подробности и рекомендации приводятся в экстренных рассылках.