Москва22 апрВести.Режим "Беспилотная опасность" введен на территории Республики Татарстан. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном приложении МЧС России в мессенджере MAX.
Также в МЧС проинформировали, что режим беспилотной опасности вводится еще в одном субъекте РФ — Чувашии.
В период действия данного режима жителей и гостей региона призывают сохранять бдительность, а в случае обнаружения беспилотных летательных аппаратов незамедлительно сообщать об этом по телефону 112. Дополнительные подробности и рекомендации приводятся в экстренных рассылках.