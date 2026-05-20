МЧС: в Татарстане и Чувашии объявлена беспилотная опасность

Москва20 мая Вести.Режим беспилотной опасности из-за возможной атаки украинских боевых летательных аппаратов введен на территории Татарстана и Чувашии. Об этом сообщают республиканские главки МЧС России.

Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим "Беспилотная опасность" говорится в канале татарстанского главка ведомства в мессенджере MAX

Похожее предупреждение опубликовано в канале в MAX чувашского управления МЧС. В ведомстве рекомендовали сохранять бдительность, принять меры предосторожности, а в случае обнаружения беспилотников сообщать по единому телефону экстренных служб 112.