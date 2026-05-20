Москва20 маяВести.Режим беспилотной опасности из-за возможной атаки украинских боевых летательных аппаратов введен на территории Татарстана и Чувашии. Об этом сообщают республиканские главки МЧС России.
Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим "Беспилотная опасность"говорится в канале татарстанского главка ведомства в мессенджере MAX
Похожее предупреждение опубликовано в канале в MAX чувашского управления МЧС. В ведомстве рекомендовали сохранять бдительность, принять меры предосторожности, а в случае обнаружения беспилотников сообщать по единому телефону экстренных служб 112.