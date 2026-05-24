В Ивановской области и Мордовии объявлена воздушная тревога

Москва24 мая Вести.На территории Ивановской области и Мордовии объявлена воздушная тревога в связи с опасностью атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщают правительства регионов.

В регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку говорится в канале правительства Ивановской области в мессенджере MAX

Похожее сообщение опубликовал кабмин Мордовии с предупреждением о беспилотной опасности.

Ранее вечером 24 мая воздушная тревога сработала в регионах Центральной России, включая Тульскую, Воронежскую и Липецкую области. В Крыму силы ПВО отражают атаку со стороны ВСУ.