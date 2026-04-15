Режим беспилотной опасности введен в Мордовии

Москва15 апр Вести.На территории Мордовии введен режим беспилотной опасности из-за угрозы атаки украинских боевых летательных аппаратов. Об этом сообщает правительство республики.

На территории Республики Мордовия объявлен сигнал "Беспилотная опасность". При необходимости звоните 112 говорится в канале кабмина в мессенджере MAX

Ранее ночью 15 апреля воздушная тревога из-за угрозы непосредственного удара БПЛА была объявлена в нескольких районах Воронежской области. Режим беспилотной опасности введен в Пензенской области.