Москва15 апрВести.На территории Мордовии введен режим беспилотной опасности из-за угрозы атаки украинских боевых летательных аппаратов. Об этом сообщает правительство республики.
На территории Республики Мордовия объявлен сигнал "Беспилотная опасность". При необходимости звоните 112говорится в канале кабмина в мессенджере MAX
Ранее ночью 15 апреля воздушная тревога из-за угрозы непосредственного удара БПЛА была объявлена в нескольких районах Воронежской области. Режим беспилотной опасности введен в Пензенской области.