Москва22 апр Вести.Воздушная тревога в связи с опасностью атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Мордовии, следует из сообщения правительства республики.

На территории Республики Мордовия объявлен сигнал "Беспилотная опасность". При необходимости звоните 112 говорится в канале кабмина в мессенджере MAX

Ранее в ночь на 22 апреля воздушная тревога из-за БПЛА была объявлена в нескольких регионах, включая Волгоградскую, Курскую и Пензенскую области. В аэропортах Волгограда и Саратова в целях безопасности введен временный запрет на полеты.