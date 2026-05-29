Воздушная тревога объявлена в Мордовии, Ивановской и Тульской областях

Москва29 мая Вести.Воздушная тревога в связи с опасностью атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Мордовии, а также Ивановской и Тульской областей, предупредили власти регионов.

На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие обратился, в частности, к жителям губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем канале в мессенджере MAX

Похожие сообщения опубликовали в официальных каналах правительства Ивановской области и Мордовии.

Ранее в ночь на 29 мая воздушная тревога из-за ракетной опасности и угрозы атаки БПЛА сработала в нескольких регионах России, включая Волгоградскую, Ростовскую, Пензенскую, Брянскую и Липецкую области.