Москва29 маяВести.Воздушная тревога в связи с опасностью атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Мордовии, а также Ивановской и Тульской областей, предупредили власти регионов.
На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствиеобратился, в частности, к жителям губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем канале в мессенджере MAX
Похожие сообщения опубликовали в официальных каналах правительства Ивановской области и Мордовии.
Ранее в ночь на 29 мая воздушная тревога из-за ракетной опасности и угрозы атаки БПЛА сработала в нескольких регионах России, включая Волгоградскую, Ростовскую, Пензенскую, Брянскую и Липецкую области.