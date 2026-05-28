Москва28 мая Вести.В трех регионах России объявлена ракетная опасность, следует из сообщений региональных служб Единая государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в мессенджере MAX.

В частности, тревога сработала 28 мая после 23.00 мск в Ростовской, Волгоградской и Пензенской областях.

Кроме того, с предупреждением о ракетной опасности обратился к населению губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Запущено смс-оповещение, уведомления в официальных каналах и по телевидению. При получении этого сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь в здании. Если вы на улице — зайти в ближайшее укрытие рекомендовал глава региона в своем канале в мессенджере MAX

Ранее вечером 28 мая в Ростовской и Волгоградской областях была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Волгограда.