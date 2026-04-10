Москва10 апр Вести.Вечером 9 апреля в нескольких регионах России объявлялась ракетная опасность, следует из сообщений в официальных каналах местных властей.

В частности, воздушная тревога из-за угрозы удара со стороны Вооруженных сил Украины сработала в регионах Центральной России и Поволжья. Речь идет о Самарской, Владимирской, Ярославской и Костромской областях, а также в Татарстане, Мордовии, Удмуртии и Чувашии.

Сигнал тревоги в отдельных регионах действовал до полутора часов, как в Татарстане и Ярославской области. Официальная информация о последствиях этой атаки не поступала.