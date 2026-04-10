Москва10 апр Вести.В регионах Приволжского федерального округа, в которых ночью 10 апреля была объявлена угроза ракетного удара, начали отменять режим воздушной тревоги. Отмена опасности касается Пермского края, Самарской, Саратовской, Пензенской и Оренбургской областей, а также Башкирии, Удмуртии, Татарстана и Чувашии.

Как следует из сообщений региональных властей, в большинстве субъектов РФ тревога действовала порядка двух часов. В Оренбургской области и Татарстане режим опасности сохранялся почти 3 часа.