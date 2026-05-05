Ракетная опасность отменена в Свердловской, Челябинской и Курганской областях

В Свердловской, Челябинской и Курганской областях отменена ракетная опасность Ракетная опасность отменена в Свердловской, Челябинской и Курганской областях

Москва5 мая Вести.

Режим ракетной опасности в Уральском федеральном округе, введенный в ночь на вторник в Свердловской, Челябинской и Курганской областях, отменен. Об этом сообщили региональные власти

Отбой ракетной опасности в Свердловской области написал губернатор Денис Паслер в своем канале на платформе MAX

О снятии режима также сообщили пресс-службы правительств Челябинской и Курганской областей.

Ранее в другом регионе УрФО — ХМАО — о введении и последующей отмене режима ракетной опасности сообщал губернатор Югры Руслан Кухарук.