Москва14 мая Вести.Ракетная опасность объявлена вечером в четверг, 14 мая, на территории трех регионов России – в Курской, Тульской и Орловской областях.

Соответствующие уведомления с 20.14 до 20.18 по московскому времени опубликовали в своих каналах в мессенджере MAX губернаторы Орловской и Тульской областей Андрей Клычков и Дмитрий Миляев, а также Оперативный штаб Курской области.

Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие обратился к жителям глава Орловской области Андрей Клычков

Губернатор Тульской Дмитрий Миляев призвал граждан сохранять спокойствие и напомнил, что с экстренными службами можно связаться по единому телефонному номеру 112.