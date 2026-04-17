Москва17 апр Вести.В трех регионах России объявили ракетную опасность, об этом в своих каналах в мессенджере MAX сообщили главы субъектов.

Речь идет о Тульской, Брянской и Орловской областях.

Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие