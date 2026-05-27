Москва27 мая Вести.На территории четырех областей Центральной России объявлена ракетная опасность. Об этом сообщили региональные власти.

Угроза удара касается Тульской, Орловской, Брянской и Курской областей.

Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена ракетная опасность. Прошу сохранять спокойствие предупредил жителей губернатор Дмитрий Миляев в своем канале в мессенджере MAX

Аналогичные предупреждения от имени МЧС и руководства областей опубликованы в официальных каналах и других регионов. Жителям регионов в случае необходимости рекомендуют обращаться за помощью по единому телефону экстренных служб.