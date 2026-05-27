Москва27 маяВести.На территории четырех областей Центральной России объявлена ракетная опасность. Об этом сообщили региональные власти.
Угроза удара касается Тульской, Орловской, Брянской и Курской областей.
Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена ракетная опасность. Прошу сохранять спокойствиепредупредил жителей губернатор Дмитрий Миляев в своем канале в мессенджере MAX
Аналогичные предупреждения от имени МЧС и руководства областей опубликованы в официальных каналах и других регионов. Жителям регионов в случае необходимости рекомендуют обращаться за помощью по единому телефону экстренных служб.