Москва22 мая Вести.Власти Брянской, Орловской, Липецкой и Тульской областей объявили ракетную опасность, жителей призвали укрыться в безопасных местах. Соответствующие сообщения главы регионов опубликовали в своих соцстеях.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в своем канале MAX сообщил, что в регионе запущена система оповещения.

22.05.2026. Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам! говорится в сообщении

Глава Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что на территории региона объявлена ракетная опасность.

Аналогичные предупреждения выпустил губернаторы Липецкой и Орловской областей Игорь Артамонов и Андрей Клычков. Они рекомендовали жителям оставаться в безопасных местах до отбоя сигнала ракетной опасности.