Ракетная опасность объявлена в Брянской, Калужской и Орловской областях

Москва2 июн Вести.В трех регионах Центральной России объявили ракетную опасность. Как следует из сообщений местных властей, под угрозой оказались Брянская, Калужская и Орловская области.

В частности, жителей Орловской и Брянской областей предупредили губернатор Андрей Клычков и врио руководителя региона Егор Ковальчук в официальных каналах в мессенджере МАХ. В Калужской области население проинформировала региональная служба РСЧС.

Согласно рекомендациям МЧС, в период ракетной угрозы необходимо укрыться в безопасном месте со сплошными стенами.