Режим ракетной опасности ввели в 15 субъектах РФ в течение 60 минут

Москва29 мая Вести.За 60 минут, начиная с 14.25 по московскому времени 29 мая, о введении режима ракетной опасности сообщили главы 15 регионов.

В списке - Свердловская, Пензенская, Волгоградская, Воронежская, Оренбургская, Ростовская, Самарская, Тюменская, Липецкая и Курганская области, Пермский край, а также Татарстан, Удмуртия, Чувашия и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Соответствующие оповещения опубликованы на платформе MAX.

Местным жителям рекомендовано спуститься в подвалы и подземные паркинги, не пользоваться лифтами и держаться подальше от открытых пространств. Тем, кто оказался на улице, необходимо зайти в ближайшее здание или подземный переход.

Власти также предупредили, что возможны перебои с мобильным интернетом и связью.

В Республике Татарстан из-за режима ракетной опасности временно ограничили прием и вылет самолетов в аэропортах Казани и Нижнекамска.

Минувшей ночью средства ПВО ликвидировали 208 украинских беспилотников над различными регионами России, сообщило Министерство обороны РФ.