Режим ракетной опасности действует по всему Татарстану В Татарстане объявлена ракетная опасность

Москва29 мая Вести.В Республике Татарстане днем 29 мая объявлен режим "Ракетная опасность". В населенных пунктах звучат сирены и инструкции из громкоговорителей, сообщает ГТРК "Татарстан".

Как отметили в республиканском управлении МЧС России, порядок действий для населения такой же, как при угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Людям, находящимся в зданиях, необходимо спуститься на нижние этажи, в подвалы или паркинги, лифтом пользоваться запрещено. Тем, кто оказался на улице, следует укрыться в ближайшем здании или подземном переходе. В квартире рекомендуется находиться в помещении без окон, например, в ванной комнате.

В ГУ МЧС России по Республике Татарстан указали, что все оперативные службы оповещены и приведены в полную готовность, ситуация находится под контролем экстренных ведомств.

В аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, проинформировала Росавиация.

Граждан просят не публиковать фото- и видеоматериалы БПЛА или работы ПВО в социальных сетях и мессенджерах, а передавать их только правоохранительным органам.

Единый номер вызова экстренных служб – 112.