Жителей Казани попросили пройти в укрытия во время ракетной угрозы В Казани ночью звучала сирена воздушной тревоги

Москва5 мая Вести.В ночь на 5 мая в Республике Татарстан был объявлен режим ракетной опасности.

В Казани и других городах региона звучали сирены воздушной тревоги. Через громкоговорители граждан попросили пройти в укрытия.

В официальном приложении МЧС гражданам было разослано оповещение.

В подобных случаях советуют взять с собой документы, небольшой запас еды и воды, предупредить соседей и проследовать в укрытие.

Росавиация вводила ограничения на вылет и прилет самолетов в аэропортах Казани и Нижнекамска.

Сирены воздушной тревоги также прозвучали в Екатеринбурге, Саратове и других городах. Работу приостановили более десятка аэропортов от Перми до Уфы.