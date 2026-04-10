В Татарстане наладили комплексную систему оповещения о ракетной опасности

Москва10 апр Вести.В Республике Татарстан объяснили причины срабатывания сирен минувшей ночью. Это было связано с налаживанием комплексной системы оповещения о ракетной опасности, сообщает правительство РТ.

Ночью в Татарстане объявлялся режим ракетной опасности. В связи с этим от жителей поступило большое количество обращений о разъяснении ситуации.

В Татарстане налажена комплексная система оповещения в результате возникновения ракетной опасности говорится в канале правительства в MAX

В сообщении уточняется, что как только возникает угроза, то будут работать все способы оповещения: сирены, громкоговорители, домофоны, телевидение и смс-рассылка.

Раис республики Рустам Минниханов призвал жителей отнестись к этой мере с пониманием. Комплексный подход позволит быстро сообщить населению о потенциальной угрозе и своевременно принять меры.