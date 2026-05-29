Ракетная опасность объявлена в Альметьевске В татарстанском Альметьевске объявлена ракетная опасность

Москва29 мая Вести.Режим ракетной опасности объявлен днем 29 мая в Альметьевске в Татарстане, сообщает городская администрация в мессенджере MAX.

Там уточнили, что население должно действовать так же, как при угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Всем управляющим компаниям дано поручение открыть доступ в укрытия отмечается в публикации

Детей в школах и детских садах города педагоги переводят в предусмотренные безопасные помещения.

Городская администрация указала, что забирать детей сейчас не нужно – они находятся под присмотром учителей и воспитателей.

Альметьевские власти призвали жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Там также напомнили о запрете снимать и выкладывать в сеть работу систем ПВО.