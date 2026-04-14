Москва14 апрВести.На территории Ивановской области и Мордовии введен режим беспилотной опасности в связи с возможной атакой боевых летательных аппаратов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают официальные ресурсы руководства регионов.
На территории Республики Мордовия объявлен сигнал "Беспилотная опасность". При необходимости звоните 112говорится в официальном канале правительства республики в мессенджере MAX
Похожее сообщение в MAX с предупреждением опубликовало также правительство Ивановской области.
Ранее ночью 14 апреля воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах России, в том числе в Пензенской, Воронежской и Курской областях.