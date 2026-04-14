Жителей Ивановской области и Мордовии предупредили о беспилотной опасности Беспилотная опасность объявлена в Ивановской области и Мордовии

Москва14 апр Вести.На территории Ивановской области и Мордовии введен режим беспилотной опасности в связи с возможной атакой боевых летательных аппаратов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают официальные ресурсы руководства регионов.

На территории Республики Мордовия объявлен сигнал "Беспилотная опасность". При необходимости звоните 112 говорится в официальном канале правительства республики в мессенджере MAX

Похожее сообщение в MAX с предупреждением опубликовало также правительство Ивановской области.

Ранее ночью 14 апреля воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах России, в том числе в Пензенской, Воронежской и Курской областях.